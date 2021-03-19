Ларссон объяснил оригинальное празднование гола в ворота «Урала»

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Уралом» (5:1).

- Что получилось лучше всего в этом матче?

- Главное, что мы выиграли. Снова крупная победа, классная игра с нашей стороны. А еще очень рад, что забил два мяча, один из которых красивым ударом со штрафного.

- Тренер «Урала» сказал, что его команда не справилась с прессингом. Этот фактор тоже ключевой?

- Безусловно. Мы буквально не давали «Уралу» дышать, у соперника не было решений против нашего давления. Каждый из нас классно работал в прессинге, поддерживал друг друга на протяжении всего матча. Нужно продолжать играть именно так, потому что это явно осложняет жизнь соперникам и помогает нам.

- «Спартак» очень давно не забивал прямыми ударами со штрафного. Ваш гол получился невероятно красивым. Кстати, Наиль Умяров несколько месяцев назад сказал, что именно вы первыми забьете со стандарта.

- Я в курсе, что «Спартак» давно так не забивал. Джикия много раз говорил: «А помните мой гол со штрафного в ворота «Динамо»…». Очень рад, потому что до этого у меня было не так много подобных шансов, а тут точка была просто идеальной для удара с левой ноги. Не зря я много бил штрафные на тренировках! Когда попал, то напомнил Наилю про мой спор с Зобниным. Мы поспорили, кто забьет первым, Алекс Крал или Умяров. Я поставил на Умярова, Наиль, не подведи, ты теперь должен забить.

- На что поспорили?

- Пусть это пока останется между нами. Когда кто-то из них забьет, мы сделаем отдельное интервью на эту тему.

- Сразу решили, что будете бить вы? Потому что Джикия тоже рядом стоял.

- Перед матчем вывешивается список: кто бьет штрафные, кто пенальти. Там были указаны я и Промес как исполнители штрафных. Знаю, что у Джикии тоже хороший удар, и если однажды он захочет пробить, я не буду против. Но в данном конкретном случае сразу понял, что это оптимальная точка для меня. Твердо решил пробить, и никаких споров не было.

- Расскажите о своем праздновании. Почему закрыли глаза?

- Это послание сборной Швеции. Мне кажется, я хорошо выступаю за «Спартак». Уважаю решение тренерского штаба сборной, но при этом считаю, что достоин вызова в национальную команду. И я очень рад, что сумел забить два мяча. Ведь в интервью тренер сказал, что другие нападающие лучше. Еще раз: я уважаю его мнение, но не согласен. Сегодня это было для меня дополнительной мотивацией.