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Ларссон: «Не помню, забивал ли в своей карьере со штрафного»

18 Марта 2021, 21:34,

Лучший футболист матча «Спартак» - «Урал» (5:1) Джордан Ларссон  поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- За счет чего «Спартак» сегодня так легко по счету обыграл «Урал»? Насколько тяжело было играть против такого соперника?

- Все игры непростые, но бывают такие дни, когда ничего не получается, а бывает - когда все получается. Вот у нас сегодня все получилось, а у «Урала» нет. Кроме всего этого мы сегодня действительно очень хорошо играли, высоко прессинговали, владели мячом, был хороший ритм игры, не давали им свободно продохнуть. Очень много было моментов у ворот, которые собственно реализовали.

- Можно ли сказать, что высокий прессинг, который «Спартак» сразу же применил в начале игры, как раз и стал залогом успеха в сегодняшней встрече?

- Да, можно и так сказать. Из-за того, что высоко прессинговали, у соперника не было времени для начала атаки, они были вынуждены играть длинными передачами вперед. Там наши защитники были на месте, выигрывали подборы и контратаковали. Также сегодня поле было не очень хорошего качества из-за погоды. В том числе и поэтому соперник сегодня ошибался.

- Четыре очка до «Зенита». Не могу не спросить о чемпионской гонке, потому что болельщикам интересно узнать ваше мнение об этом.

- Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы быть первыми, потому что «Спартак» - великий клуб, до конца сезона еще достаточно много игр, поэтому будем стараться делать все от нас зависящее, чтобы взойти на пьедестал.

- Два гола забитых. Какой гол круче - со штрафного или с игры?

- Со штрафного, пожалуй. Потому что я не помню, забивал ли в своей карьере со штрафного. Даже если забивал, это было очень давно.

- Можно ли сказать, что ваша результативность - это вклад в то, чтобы вернуться в сборную? Мы не могли не обратить внимание на это.

- Возможно, да. Несмотря на то, что я забиваю, меня не вызывает тренер и думает, что есть более достойные игроки. Но я буду продолжать забивать за «Спартак». Буду стараться сделать так, чтобы он понял, что ошибается.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Джордан Ларссон
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Комментарии (1)
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18 Марта 2021, 21:56

Вырос швед в Спартаке, несомненно. В очень качественного и трудолюбивого напа.

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