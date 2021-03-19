Ларссон: «У «Спартака» потрясающая поддержка. Нигде прежде я такого не видел»

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон на клубном канале в YouTube после матча с «Уралом» (5:1) поговорил о травме, эмоциональности Доменико Тедеско и болельщиках.

- Вы пропустили с пенальти, и вы очень активно не соглашались с решением арбитра после просмотра ВАР.

- Я стоял довольно близко к монитору и пытался разглядеть повтор. Не увидел ничего, что было похоже на пенальти. Но решает все равно судья. Считаю, нарушения не было, хотя какая разница, если мы выиграли 5:1?

- Вы почти полностью повторили счет матча с «Краснодаром». Не хватило только гола Понсе, который получил травму.

- Уверен, если бы не травма, Понсе вышел бы на поле и тоже бы обязательно забил. У нас классная линия атаки, высокая конкуренция. Есть я и Соболев, теперь появился Куинси, который добавил нам энергии. Понсе - настоящий зверь, машина, он много забивает, и я рад играть вместе с ним. Эсекелю сейчас непросто: у него повреждение, а команда набрала ход. Но он профи, нормально относится к ситуации и искренне радуется за нас. За это ему респект.

- Доменико Тедеско вернулся на бровку и был как всегда эмоциональным. Это дополнительно заряжало?

- Конечно. Не секрет, что Доменико очень эмоционален, и сегодня он снова нас отлично мотивировал. Когда Андреас [Хинкель] выполнял функции главного, с мотивацией также был порядок, но харизма и энергия Доменико - это нечто особенное. Ты сразу хочешь биться, словно воин. Каждый матч с ним - настоящая война, работать с ним - честь. Я надеюсь, что он перестанет получать желтые карточки, хватит уже.

- В прошлом матче вы даже получили небольшое повреждение, вас уносили с поля на носилках. Сейчас все хорошо?

- Как вы могли видеть, все нормально. Сначала были опасения, что все серьезнее, но обошлось. Плюс наша команда физиотерапевтов проделала отличную работу. Отдельное им спасибо.

- Что скажете болельщикам?

- Они невероятные, словно красная стена. Это наш 12-й игрок. И я счастлив играть за «Спартак», у которого такая потрясающая поддержка. Нигде прежде я такого не видел.