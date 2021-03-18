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Калинин - о конфликте с Неценко в эфире: «Если бы мы были во дворе, то я бы ему по роже дал»

18 Марта 2021, 22:21,

Защитник «Урала» Игорь Калинин нервно отреагировал на смех журналиста Александра Неценко во время телеинтервью в перерыве матча со «Спартаком» (1:5). Футболист резко ответил на неудобный вопрос и покинул флеш-зону. После игры Неценко подошел к Калинину, объяснился и принес извинения.

- Так говорить — это некрасиво, это неуважение к футболистам. Если бы мы были во дворе, то я бы ему по роже дал, то есть по лицу, - заявил Калинин «Спорт-Экспрессу».

Об улаженном конфликте заявили как сам журналист, так и пресс-служба «Урала». Отметим, что Калинин был на взводе после того, как первый тайм завершился со счетом 3:0 в пользу «Спартака».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Урал, Игорь Калинин, Александр Неценко
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Комментарии (1)
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0
SpaM
18 Марта 2021, 22:31

На поле бы так хорохорился, а не в перерыве.

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