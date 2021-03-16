Понсе: Оказался в «Спартаке» благодаря Спаллетти

Форвард «Спартака» Эсекель Понсе благодарен бывшему главному тренеру «Ромы» Лучано Спаллетти.

- В «Роме» у меня было непростое время в становлении футболиста. Этапы карьеры во Франции и в Испании не были удачными, но «Спартак» мне предоставил возможность, и сейчас я наслаждаюсь сегодняшним днем, - заявил 23-летний аргентинец сайту Джанлуки ди Марцио.

- Я восстанавливался после травмы, и Спаллетти мне сказал: «Для тебя не смогу найти места в команде». Если оглянуться назад, благодаря этому разговору я оказался здесь. Я понятно, что мне нужно было серьезно прогрессировать, чтобы играть в команде, полной звезд. Я все понял и продолжил тренироваться с надеждой на новый вызов в другом европейском клубе, - добавил Понсе.

Понсе был арендован «Гранадой» и «Лиллем». С 2019 года играет в «Спартаке» (10 голов в 23 матчах текущего сезона).