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Понсе: Оказался в «Спартаке» благодаря Спаллетти

16 Марта 2021, 21:20,

Форвард «Спартака» Эсекель Понсе благодарен бывшему главному тренеру «Ромы» Лучано Спаллетти.

- В «Роме» у меня было непростое время в становлении футболиста. Этапы карьеры во Франции и в Испании не были удачными, но «Спартак» мне предоставил возможность, и сейчас я наслаждаюсь сегодняшним днем, - заявил 23-летний аргентинец сайту Джанлуки ди Марцио.

- Я восстанавливался после травмы, и Спаллетти мне сказал: «Для тебя не смогу найти места в команде». Если оглянуться назад, благодаря этому разговору я оказался здесь. Я понятно, что мне нужно было серьезно прогрессировать, чтобы играть в команде, полной звезд. Я все понял и продолжил тренироваться с надеждой на новый вызов в другом европейском клубе, - добавил Понсе.

Понсе был арендован «Гранадой» и «Лиллем». С 2019 года играет в «Спартаке» (10 голов в 23 матчах текущего сезона).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Рома, Лучано Спаллетти, Эсекель Понсе
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