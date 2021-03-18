Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Спартак» потерял Крала в матче с «Уралом»

18 Марта 2021, 19:48,

Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал в игре чемпионата России против «Урала» отыграл только полчаса. Футболист получил травму и в срочном порядке был заменён. Вместо Крала Доменико Тедеско выпустил на поле Йоррита Хендрикса, перешедшего в стан «красно-белых» из ПСВ в зимнее трансферное окно.

Информация о степени серьёзности травмы Крала и сроках восстановления футболиста должна появиться уже после матча.

Следить за развитием событий на «Открытие Банк Арене» можно в текстовой трансляции на страницах LiveResult. К сороковой минуте «Спартак» отметился двумя забитыми мячами, авторами которых стали Джордан Ларссон и Куинси Промес.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Алекс Крал
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола