​«Спартак» потерял Крала в матче с «Уралом»

Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал в игре чемпионата России против «Урала» отыграл только полчаса. Футболист получил травму и в срочном порядке был заменён. Вместо Крала Доменико Тедеско выпустил на поле Йоррита Хендрикса, перешедшего в стан «красно-белых» из ПСВ в зимнее трансферное окно.

Информация о степени серьёзности травмы Крала и сроках восстановления футболиста должна появиться уже после матча.

Следить за развитием событий на «Открытие Банк Арене» можно в текстовой трансляции на страницах LiveResult. К сороковой минуте «Спартак» отметился двумя забитыми мячами, авторами которых стали Джордан Ларссон и Куинси Промес.