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Мозес не поможет «Спартаку» в матче с «Уралом»

16 Марта 2021, 20:14,

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес пропустит матч 23-го тура РПЛ против «Урала» из-за травмы, полученной на выходных в поединке против «Динамо» (2:1), в котором он стал автором одного из голов. У 30-летнего нигерийца надрыв боковой связки коленного сустава, сообщает «Спорт-Экспресс». В то же время в клубе отказываются делать прогноз относительно даты возвращения футболиста из лазарета.

Забитый мяч в ворота динамовцев стал вторым для Мозеса в составе «Спартака», где он провел уже 13 матчей. Его команда идет на второй строчке в РПЛ. Поединок против «Урала» запланирован на четверг, начало в 19:00.


 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Виктор Мозес
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