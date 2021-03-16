Мозес не поможет «Спартаку» в матче с «Уралом»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес пропустит матч 23-го тура РПЛ против «Урала» из-за травмы, полученной на выходных в поединке против «Динамо» (2:1), в котором он стал автором одного из голов. У 30-летнего нигерийца надрыв боковой связки коленного сустава, сообщает «Спорт-Экспресс». В то же время в клубе отказываются делать прогноз относительно даты возвращения футболиста из лазарета.

Забитый мяч в ворота динамовцев стал вторым для Мозеса в составе «Спартака», где он провел уже 13 матчей. Его команда идет на второй строчке в РПЛ. Поединок против «Урала» запланирован на четверг, начало в 19:00.



