Шапич: «Чувствуем себя прекрасно, два раза подряд обыграли ЦСКА!»

Защитник столичного «Торпедо» Стефан Шапич в интервью журналисту «Спорт-экспресса» высказался о победе над ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Чувствуем себя прекрасно! Два раза подряд обыграли ЦСКА! Прекрасные ощущения! ЦСКА одна из лучших команд в России. Каждая победа для нас хороша», - высказался футболист.

Поединок четвертого тура группового раунда завершился победой «автозаводцев» со счетом 1:0. Стоит отметить, что «Торпедо» одолело «армейцев» в третий раз в текущем сезоне.

Следующий матч «автозаводцы» проведут на выезде с грозненским «Ахматом».