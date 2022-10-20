Лебеденко: «Мы заслужили победу»

В матче четвертого тура группового раунда Фонбет Кубка России московский ЦСКА снова уступил «Торпедо» со счетом 0:1 - ранее, в десятом туре российского чемпионата, подопечные Владимира Федотова уже проигрывали автозаводцам с таким счетом. Победа вселила оптимизм в Игоря Лебеденко, ветеран считает, что его команде по силам продвинуться в Фонбет Кубке России как минимум до выхода из группы.

- Смогли обыграть ЦСКА за счет желания, работы, которую мы сейчас делаем. Достаточно неплохо сыграли в защите, сами создавали моменты, поэтому думаю, что победу мы заслужили своей игрой и самоотдачей, - считает Лебеденко, слова которого цитирует новостное агентство ТАСС.

«Торпедо» лишь один раз побеждало в Кубке России, это было в 1993 году - и нынешний наставник клуба Андрей Талалаев тогда выступал за москвичей.