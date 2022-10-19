Самсонов – о победе над ЦСКА: «Хорошая игра»

Защитник московского «Торпедо» Артём Самсонов прокомментировал победу своей команды над столичным ЦСКА (1:0).

«Хорошая игра, мы выполнили установку тренера и заслуженно победили», - цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

Футболист также назвал «мощной» установку наставника команды, однако отметил, что не может выносить наружу то, что происходит в раздевалке. Любой ценой необходимо начать одерживать победы в национальном чемпионате и подниматься вверх по турнирной таблице. Взаимопонимание с главным тренером улучшилось, общий язык найден, прогресс в отношениях очевиден.