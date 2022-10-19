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Кубок России

Федотов объяснил отсутствие Акинфеева и Карраскаля

19 Октября 2022 • 20:28 Комментировать
ЦСКА Москва
0:0
Торпедо Москва
1-й тайм

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Торпедо».

- У вас стопроцентный показатель в Кубке, всё хорошо идет, вы ротируете состав. В этой связи какая задача на игру?

- Мы в родных стенах. Зачем нам на футбольном поле появляться, чтобы на футбольном поле не победить? Отсюда хотим показать красивый футбол, вообще получить от этого удовольствие.

- Состав смешанный, каким принципом выбирали? Чалов и Медина, например, играют, а Акинфеев не играет.

- Выбирали, пришли к такому знаменателю. Есть вратарь, которому тоже нужна игровая практика. Кубок как нельзя кстати. Он и в первом матче играл, Тороп. Поэтому здесь оборону кроили, потому что потеряли Рошу. После того единоборства, надо отдать должное мужскому характеру, то, что он доиграл, но сегодня мы даже не включили его в заявку.

- Насколько в эти дни от подготовки к матчу вас отвлекала вся шумиха, которая от дерби шла?

- Абсолютно ничего не отвлекало, потому что не было абсолютно времени. Через два на третий игра, и мы готовились планомерно к «Торпедо».

- На вас было большое давление. Насколько оно вас выбивало из колеи?

- Меня не выбивало, но  на самом деле то, что происходило, выеденного яйца не стоит. Эмоции, не более того. Я считаю, дерби получилось и в игровом плане. Я думаю, что и в эмоциональном.

- Карраскаля сегодня нет даже в заявке. Это следствие дерби или какие-то другие причины?

- Нет, это там наши внутренние дела, есть небольшие проблемы.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Владимир Федотов Хорхе Карраскаль
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