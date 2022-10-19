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Кубок России

Геркус поделился ожиданиями от игры «Торпедо» против ЦСКА

19 Октября 2022 • 19:51 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Торпедо Москва
Через 0 ч. 5 мин.

Руководитель столичного «Торпедо» Илья Геркус поделился ожиданиями от предстоящей встречи «автозаводцев» против ЦСКА в рамках Фонбет Кубка России.

«Жду сегодня хорошей игры, победы. Амбиции в Кубке России? Выйти из группы», — заявил экс-президент «Локомотива», чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Напомним, что встреча четвёртого тура кубкового соревнования начнётся на «ВЭБ Арене» в 20:30 по московскому времени.

После трёх туров «Торпедо» набрало лишь три балла, находясь на третьей строчке в группе с ЦСКА, «Сочи» и «Уралом».
 

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ЦСКА Москва Торпедо Москва Илья Геркус
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ЦСКА МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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