Геркус поделился ожиданиями от игры «Торпедо» против ЦСКА

Руководитель столичного «Торпедо» Илья Геркус поделился ожиданиями от предстоящей встречи «автозаводцев» против ЦСКА в рамках Фонбет Кубка России.

«Жду сегодня хорошей игры, победы. Амбиции в Кубке России? Выйти из группы», — заявил экс-президент «Локомотива», чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Напомним, что встреча четвёртого тура кубкового соревнования начнётся на «ВЭБ Арене» в 20:30 по московскому времени.

После трёх туров «Торпедо» набрало лишь три балла, находясь на третьей строчке в группе с ЦСКА, «Сочи» и «Уралом».

