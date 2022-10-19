Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Торпедо» снова бьет ЦСКА и одерживает первую победу при Андрее Талалаеве

19 Октября 2022 • 22:30 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
0:1
Торпедо Москва
окончен

ЦСКА и «Торпедо» сошлись на групповом этапе Кубка России.

Протокол игры  
ЦСКА Москва0:1Торпедо Москва
  11'Чурич Марио (0:1)
Тороп ВладиславЩенников ГеоргийУшаков Егор 88' (Набабкин Кирилл ( 88') Зайнутдинов БактиёрГаич Милан II 71' (Мойзес Моура ( 71'  79') Медина Хесус 63' (Яковлев Владислав Геннадьевич ( 63') Мухин МаксимОбляков Иван 63' (Ермаков Никита ( 63') Зделар Саша  77'Чалов Фёдор 46' (Заболотный Антон ( 46') Каптилович Дмитрий
Запасные: Акинфеев ИгорьБоков ДанилаЛукин Матвей
Довбня АлександрКожемякин ОлегНетфуллин РавильПрошкин Егор 90' (Шапич Стефан ( 90') Каймаков Михаил  20' 46' (Смольников Игорь ( 46') Чурич МариоЭркинов Хожимат 67' (Енин Иван ( 67') Ле Таллек ДамьенСамсонов Артём Сергеевич 46' (Лебеденко Игорь ( 46') Савич Игор  87'Лаптев Денис 46' (Роганович Боян ( 46')
Запасные: Коста МаркСултонов МухаммадРейхмен БогданБабурин ЕгорТурищев Максим
19 октября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

Видео

Гол и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Потасовка Смольникова с Мойзесом (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Потасовка Смольникова с Мойзесом (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Момент Смольникова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Момент Смольникова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Незасчитанный гол Облякова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Незасчитанный гол Облякова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:1. Гол Марио Чурича с пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:1. Гол Марио Чурича с пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

 

Андрей Талалаев меньше недели возглавляет «Торпедо», а у него уже второе московское дерби подряд. После неудачи в игре с «Локомотивом» его команде предстояло сыграть против ЦСКА в рамках группового этапа Кубка России. Интересно, что «армейцы» тоже ещё не отошли после московского дерби. Уж очень много физических и моральных сил было потрачено на боевые 2:2 против «Спартака».

Владимир Федотов ожидаемо бросил в бой полурезерв, капитаном назначив Ивана Облякова. В старте обнаружили себя Тороп, Мухин, Зделар и Ушаков, но в атаке тренер ЦСКА доверился Фёдору Чалову – тут без ротаций. Но на старте матча главное внимание «армейцам» стоило уделить обороне. Уже на восьмой минуте неаккуратная игра Мухина привела к пенальти. Махнул ногой Максим, высоко её задрав и попав вместо мяча по Ле Таллеку. Арбитр сразу же указал на «точку».

Тороп в стиле Акинфеева пытался отбить удар Чурича, задел мяч ногами, прыгнув в угол, но трюк до конца не удался. Мяч всё-таки оказался в сетке – 0:1. ЦСКА должен был сравнивать моментально: Щенников вдруг выдал шикарную разрезающую передачу, Чалов выскочил на рандеву с Довбней, однако пробил бесхитростно – точно в корпус голкиперу «Торпедо».

Отыгрался ЦСКА в середине тайма: Ушаков вырезал кросс с левого фланга, Медина в касание перевёл к дальней от себя штанге, куда прибежал Обляков и одним ударом решил эпизод. Вроде чистый гол, но после длительного просмотра повтора арбитр решил, что Щенников, находившийся в метре от Ивана, в момент паса Медины был в офсайде. Довольно спорное решение, которое скамейка ЦСКА так и не поняла. Но счёт остался прежним.

«Торпедо» концовку тайма провело на безопасном расстоянии от своих ворот, даже потревожив Торопа несколько раз. Второй тайм хозяева открыли заменой Чалова на Заболотного, а у «Торпедо» было сразу три перестановки. И как раз свежие Смольников с Лебеденко чуть не организовали гол: именно Смольников почему-то оказался на месте центрфорварда и бил в «девятку» метров с 11, но взял чуть выше. Ответил ЦСКА с помощью Заболотного – Антон собрал на себя троих и покатил Ушакову, а Егор пробил с близкой дистанции. Александр Довбня выручил.

Мощный обмен атаками немного успокоил команды и к концу матча футболисты уже сбились на частые нарушения, разбившие игру на эпизоды. Возросло количество фолов, замен, остановок. В таком темпе «Торпедо» и дотянуло до победы. Первой при Андрее Талалаеве и уже второй над ЦСКА за последний месяц. В середине сентября те же 1:0 были в РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Торпедо Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
wertygaz
19 Октября 2022 в 22:33
Без помощи судей даже Торпедо обыграть не могут…
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
Краснодар Краснодар
1
0
Видео
Окончен
Факел Факел
Спартак Москва Спартак Москва
1
2
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Торпедо Москва Торпедо Москва
0
1
Видео
20.10.22 в 18:00
Сочи Сочи
Урал Урал
Видео
20.10.22 в 20:30
Зенит Зенит
Крылья Советов Крылья Советов
1.35 5.30 8.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Октября
23:58 · Кубок России
Камоцци: «Конечно, «Спартак» может выиграть Фонбет Кубок России»
23:58 · Кубок России
Заболотный: «Торпедо» — не наша команда, нам не везет с ними»
23:47 · Кубок России
Мойзес должен был получить красную карточку
23:37 · Кубок России
Талалаев: «Уже что-то вырисовывается»
23:35 · Кубок России
Самсонов – о победе над ЦСКА: «Хорошая игра»
23:26 · Кубок России
Федотов: «Мы старались, но не хватило точности»
23:15 · Кубок России
После матча ЦСКА – «Торпедо» произошла стычка
23:14 · Кубок России
Павлюченко: «Спартак» забил, сколько захотел, а «Факел» - сколько смог»
22:52 · Кубок России
Хусаинов – об игре против Зобнина: «500-процентная красная карточка! Я бы сказал даже: бандитское нападение»
22:48 · Кубок России
Зиньковский: «Тяжёлая была игра»
22:45 · Кубок России
Зорин: «Незабываемые ощущения»
22:37 · Кубок России
Гендиректор «Пари НН»: «Перед командой стоит цель выйти в весеннюю часть Кубка России»
22:34 · Кубок России
Бушманов: «Спартак» заслуженно обыграл «Факел»
22:27 · Кубок России
Тренер «Ахмата»: «После удаления нам пришлось просесть»
22:24 · Кубок России
Городовой: «Как я понял, он сначала попал в мяч, а потом попал в меня, поэтому удаления не последовало»
Все новости