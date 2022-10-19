«Торпедо» снова бьет ЦСКА и одерживает первую победу при Андрее Талалаеве

ЦСКА и «Торпедо» сошлись на групповом этапе Кубка России.

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Андрей Талалаев меньше недели возглавляет «Торпедо», а у него уже второе московское дерби подряд. После неудачи в игре с «Локомотивом» его команде предстояло сыграть против ЦСКА в рамках группового этапа Кубка России. Интересно, что «армейцы» тоже ещё не отошли после московского дерби. Уж очень много физических и моральных сил было потрачено на боевые 2:2 против «Спартака».

Владимир Федотов ожидаемо бросил в бой полурезерв, капитаном назначив Ивана Облякова. В старте обнаружили себя Тороп, Мухин, Зделар и Ушаков, но в атаке тренер ЦСКА доверился Фёдору Чалову – тут без ротаций. Но на старте матча главное внимание «армейцам» стоило уделить обороне. Уже на восьмой минуте неаккуратная игра Мухина привела к пенальти. Махнул ногой Максим, высоко её задрав и попав вместо мяча по Ле Таллеку. Арбитр сразу же указал на «точку».

Тороп в стиле Акинфеева пытался отбить удар Чурича, задел мяч ногами, прыгнув в угол, но трюк до конца не удался. Мяч всё-таки оказался в сетке – 0:1. ЦСКА должен был сравнивать моментально: Щенников вдруг выдал шикарную разрезающую передачу, Чалов выскочил на рандеву с Довбней, однако пробил бесхитростно – точно в корпус голкиперу «Торпедо».

Отыгрался ЦСКА в середине тайма: Ушаков вырезал кросс с левого фланга, Медина в касание перевёл к дальней от себя штанге, куда прибежал Обляков и одним ударом решил эпизод. Вроде чистый гол, но после длительного просмотра повтора арбитр решил, что Щенников, находившийся в метре от Ивана, в момент паса Медины был в офсайде. Довольно спорное решение, которое скамейка ЦСКА так и не поняла. Но счёт остался прежним.

«Торпедо» концовку тайма провело на безопасном расстоянии от своих ворот, даже потревожив Торопа несколько раз. Второй тайм хозяева открыли заменой Чалова на Заболотного, а у «Торпедо» было сразу три перестановки. И как раз свежие Смольников с Лебеденко чуть не организовали гол: именно Смольников почему-то оказался на месте центрфорварда и бил в «девятку» метров с 11, но взял чуть выше. Ответил ЦСКА с помощью Заболотного – Антон собрал на себя троих и покатил Ушакову, а Егор пробил с близкой дистанции. Александр Довбня выручил.

Мощный обмен атаками немного успокоил команды и к концу матча футболисты уже сбились на частые нарушения, разбившие игру на эпизоды. Возросло количество фолов, замен, остановок. В таком темпе «Торпедо» и дотянуло до победы. Первой при Андрее Талалаеве и уже второй над ЦСКА за последний месяц. В середине сентября те же 1:0 были в РПЛ.