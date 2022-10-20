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Кубок России

Самсонов: «Выполнили установку и победили заслуженно»

20 Октября 2022 • 06:48 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Торпедо Москва
окончен

В  матче четвертого тура группового раунда Фонбет Кубка России московский ЦСКА снова уступил «Торпедо» со счетом 0:1 - ранее, в десятом туре российского чемпионата, подопечные Владимира Федотова уже проигрывали автозаводцам с таким счетом. События игры прокомментировал Артём Самсонов - защитник московского клуба. Он считает, что «Торпедо» заслужило победу.

- Хорошая игра была, выиграли. Выполнили установку тренера. Заслуженно победили. Все мысли о следующем матче чемпионата. Надо побеждать, чего бы нам это ни стоило. Талалаева уже лучше понимаем, - заявил Самсонов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Торпедо Москва Артём Самсонов
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