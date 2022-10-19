Талалаев: «Мы ставим на то, чтобы качественно изменить игру «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Какие выводы после поражения от «Локомотива», перенесенные на кубковый матч?

- Абсолютно не связываем кубковую игру и матч с «Локомотивом».

- Команда одна и та же, или нет?

- Тогда играли с «Локомотивом», сейчас - с ЦСКА.

- У вас в атаке пока ноль забитых, и вы пробуете разные варианты. На кого вы в первую очередь рассчитываете?

- Ноль забитых в одном конкретно взятом матче?

- Да.

- Хорошо, интересная у вас логика. Мне просто нужно понимать ваши вопросы. У нас сегодня в атаке получают шансы футболисты, которые до этого в игре с «Локомотивом» их не получили.

- То есть, это кубковый состав, или как это назвать?

- Это состав, который выходит на игру с ЦСКА для того, чтобы добывать очки в Кубки.

- Говорят, что у вас очень усиленно идет тренировочный процесс, и продолжительные тренировки. Даже сегодня у вас было занятие. На что вы делаете главную ставку прямо сейчас?

- Мы ставим на то, чтобы изменить игру «Торпедо», качественно изменить игру «Торпедо».

Реклама

- В какую сторону? Можно как-то конкретизовать этот процесс?

- Для того, чтобы не было нуля в графе забитых мячей, как вы сказали.