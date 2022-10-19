Талалаев: «Мы ставим на то, чтобы качественно изменить игру «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.
- Какие выводы после поражения от «Локомотива», перенесенные на кубковый матч?
- Абсолютно не связываем кубковую игру и матч с «Локомотивом».
- Команда одна и та же, или нет?
- Тогда играли с «Локомотивом», сейчас - с ЦСКА.
- У вас в атаке пока ноль забитых, и вы пробуете разные варианты. На кого вы в первую очередь рассчитываете?
- Ноль забитых в одном конкретно взятом матче?
- Да.
- Хорошо, интересная у вас логика. Мне просто нужно понимать ваши вопросы. У нас сегодня в атаке получают шансы футболисты, которые до этого в игре с «Локомотивом» их не получили.
- То есть, это кубковый состав, или как это назвать?
- Это состав, который выходит на игру с ЦСКА для того, чтобы добывать очки в Кубки.
- Говорят, что у вас очень усиленно идет тренировочный процесс, и продолжительные тренировки. Даже сегодня у вас было занятие. На что вы делаете главную ставку прямо сейчас?
- Мы ставим на то, чтобы изменить игру «Торпедо», качественно изменить игру «Торпедо».
- В какую сторону? Можно как-то конкретизовать этот процесс?
- Для того, чтобы не было нуля в графе забитых мячей, как вы сказали.
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