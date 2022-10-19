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Тукманов объяснил, при каких обстоятельствах у «Торпедо» появится шанс в матче с ЦСКА

19 Октября 2022 • 15:23 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Торпедо Москва
Через 3 ч. 32 мин.

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов поделился ожиданиями от матча 4-го тура Фонбет Кубка России между ЦСКА и «автозаводцами». Напомним, крайняя встреча между столичными клубами завершилась минимальной победой «Торпедо» со счетом 1:0.

«Думаю, что повторить успех «Торпедо» будет крайне сложно. Понятно, что ЦСКА помнит тот матч и извлечет из этого уроки. Все-таки в той игре, мне кажется, произошла недооценка соперника», — приводит слова Тукманова Rusfootball.

При этом функционер считает, что если основные игроки ЦСКА останутся на скамейке, то тогда у «автозаводцев» появится шанс поиграть с «армейцами» на равных, но, скорее всего, матч будет проходить с преимуществом ЦСКА.
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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Торпедо Москва Александр Тукманов
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ЦСКА МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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