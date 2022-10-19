Федотов: «Мы старались, но не хватило точности»

В матче четвертого тура группового раунда Фонбет Кубка России московский ЦСКА снова уступил «Торпедо» со счетом 0:1 - ранее, в десятом туре российского чемпионата, подопечные Владимира Федотова уже проигрывали автозаводцам с таким счетом. Наставник армейцев считает, что его команде не хватило точности, что стало главной причиной поражения.

- Краткий итог — поражение. На ровном месте заработали пенальти. Казалось, все есть, но нет в заключительной фазе атаки завершения, не можем доиграть эпизод. Нет точности в передачах, в ударах. Упрекнуть команду не могу, мы старались, но не хватило точности, - цитирует слова Федотова телеканал «Матч ТВ».