Геркус: «Потряхивало, да, ЦСКА - великая команда»

В матче четвертого тура группового раунда Фонбет Кубка России московский ЦСКА снова уступил «Торпедо» со счетом 0:1 - ранее, в десятом туре российского чемпионата, подопечные Владимира Федотова уже проигрывали автозаводцам с таким счетом.

Результатами игры очень доволен Илья Геркус - президент московского «Торпедо». Он считает ЦСКА великой командой

- Очень рады, напряжение было велико. Потряхивало, да. ЦСКА — сильная команда, поэтому очень рады. Первый тайм был замечательный. Второй — напряженный, не такой замечательный, но тоже хороший, - заявил Геркус в эфире телеканала «Матч ТВ».