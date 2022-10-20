Ле Таллек: «В двух победах «Торпедо» над ЦСКА нет никого секрета»

Форвард «Торпедо» Дамьен ле Таллек высказался о победе над ЦСКА в матче группового этапа Фонбет Кубка России. «Автозаводцы» выиграли со счетом 1:0.

«В двух победах над ЦСКА нет никого секрета. Мы просто много работаем и готовимся к каждой отдельной игре. Победа дает нам уверенность в своих силах перед матчем с «Ахматом», - передает слова французского футболиста издание «Чемпионат».

Матч «Торпедо» против «Ахмата» состоится в воскресенье, 23 октября, на стадионе в Грозном. Перед этой встречей «автозаводцы» с шестью баллами занимают последнее место в турнирной таблице, а грозненцы (20) располагаются на седьмой строчке.