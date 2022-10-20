В «Торпедо» отметили важность победы над ЦСКА

Андрей Ходоровский, который является членом совета директоров московского «Торпедо», пообщался с представителями СМИ после минимальной победы над ЦСКА (1:0) в матче групповой стадии Фонбет Кубка России.

«Для нас это очень важная победа. Мы уверены, что она добавит уверенности. Совет директоров и весь клуб уверен, что мы сможем решить все проблемы, которые у нас есть», - передает слова руководителя ТАСС.

Следующим соперником «автозаводцев» будет грозненский «Ахмат». Встреча состоится в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги. Перед этой игрой «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата.