Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Евро-Футбол.ру» высказался о поражении от «Торпедо» (0:1) в Фонбет Кубке России и проблемах «армейцев».

- Неожиданное поражение?

- У всех бывают неудобные команды. По-видимому, «Торпедо» для ЦСКА таковой и является. Никак не могут «армейцы» приспособиться. Надо отдать должное «Торпедо», они проявили характер, которым раньше славились. Это всегда была неуступчивая команда. Вот у них характер и появляется.

- Дерби со «Спартаком» как-то повлияло на ЦСКА, как думаете?

- Да нет. В Кубке обычно выходят те футболисты, которые получают мало игровой практики. Вопрос возникает к отношению иностранцев к свой работе, и их роли на поле. Возможно, надо включать воспитательные меры. С таким отношением выходить на поле нельзя. Команда на тебя рассчитывает, а ты ничего не показываешь. Посиди тогда на лавочке, подумай о своем будущем, если не хочешь играть. В команде есть молодые, мотивированные ребята. Уже нужны воспитательные действия к легионерам, потому что даже в дерби со «Спартаком» Карраскаль и Медина никак не помогли команде. Пора уже их поставить на землю, чтобы они далеко не летали.

- Не было в заявке Карраскаля. Пишут, что Федотов его наказал из-за недовольства игрока заменой в дерби.

- Пусть легионеры еще подумают. Можно было вообще посадить его на лавку. Воспитательные меры необходимы.

- Но это будет в ущерб клубу.

- Это понятно. Но с таким отношением надо что-то делать, потому что иностранцы должны определять игру команды. Иначе зачем они вообще приезжают? У нас своих футболистов навалом. Надо запастись терпением и свои такие же вырастут. Вчера Ушаков играл, у него немного не хватает мастерства, но зато желание огромное. У Ермакова тоже. Яковлев сидит. Понятно, что пока они не такие мастера, но надо дать им шанс, проявить терпение, и будет результат. Нет смысла выпускать тех, кто отбывает номер на поле. И пора задуматься, нужны ли иностранные футболисты, на которых все рассчитывают, а они не приносят результат. Это касается не только ЦСКА. Мне кажется, нужны максимум четыре легионера и те должны быть на логову сильнее.

- Нет опасений, что у Федотова возникнет конфликт с иностранцами?

- А как? Выходи на поле и доказывай, что ты лучший, и никто тебя не заменит. На поле выясняется отношение к тренеру и команде. Если у тебя спад, то выйдет другой. Если он отработает хорошо, то займет место в составе. А ты посиди и подумай. Проявишь рвение и мотивацию – будешь играть. Зачем выпускать кого-то только потому, что он иностранец?

- Как оцените последние результаты ЦСКА – в четырех матчах чемпионата набрано 5 очков из 12-ти возможных. Теперь в Кубке первое поражение.

- Подготовка к чемпионату была рваная, потому что затянули с назначением Федотова. У тренера было мало времени, чтобы команду подготовить физически. Эта функциональная яма сейчас наступила. Значит, на первое место должно выходить мастерство и моральные качества. Поэтому сложно. Приходится в два раза больше бегать, отбирать мячи. У команды много потерь, особенно в середине поля. Ротация нужна. Тем более, если кто-то не приносит ожидаемого результата.

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- Функциональная яма у ЦСКА надолго?

- Она может растянуться и до зимнего перерыва, но должен сказаться класс тренера. Он должен чувствовать коллектив. Думаю, тренерский штаб уже знает, как выходить из этой ситуации.

- У ЦСКА впереди матчи с «Оренбургом» и «Локомотивом». Верите, что «армейцы»наберут шесть очков?

- Сейчас недельный процесс не выстроен, надо заниматься восстановлением. Будет пауза, придется разбираться. Если игрок готов на тайм, выйди и отбегай. Но не просто находись на поле, а давай результат. И не стоит обижаться. Это непрофессионально. А что касается ближайших матчей, тут все непредсказуемо. По «Оренбургу» вообще не понятно чего ждать. Они разгромно проигрывают «Зениту», потом обыгрывают «Пари НН». Загадка, смогут ли они собраться. И «Локомотив» пока непонятен. Произошла долгожданная отставка тренерского штаба. Посмотрим, сработают Лоськов и Пашинин. Футболисты там собраны хорошие, но коллектива нет. Его надо создать. Тогда команда станет боеспособной.

Елена Григорьевская