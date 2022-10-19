Мойзес должен был получить красную карточку

Арбитр матча ЦСКА – «Торпедо» Антон Фролов совершил ошибку, не продемонстрировав красную карточку защитнику «армейцев» Барбозе Мойзесу поле его конфликта с полузащитником «Торпедо» Игорем Смольниковым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По непонятным причинам, предупреждение получил лишь игрок «чёрно-белых», в то время как Мойзесу такого наказания вынесено не было.

Матч ЦСКА – «Торпедо» завершился со счётом 0:1 в пользу гостей, победный гол с пенальти на 11-й минуте забил Марио Чурич.

После поединка между Барбозой Мойзесом и Игорем Смольниковым произошла небольшая потасовка.