Талалаев: «Уже что-то вырисовывается»

В матче четвертого тура группового раунда Фонбет Кубка России московский ЦСКА снова уступил «Торпедо» со счетом 0:1 - ранее, в десятом туре российского чемпионата, подопечные Владимира Федотова уже проигрывали автозаводцам с таким счетом. Разница в том, что между делом в «Торпедо» сменился тренер - им стал Андрей Талалаев, когда-то выступавший в клубе, а недавно уволенный из «Ахмата». Он прокомментировал события матча.

- Это пока первый шаг, ребята большие молодцы. Может быть, футбол во втором тайме не такого качества, на которое мы претендовали, но с точки зрения изменений, которые мы просим, агрессивности игры, количества и качества атак, уже кое‑что вырисовывается. Очень важно с точки зрения психологии, - заявил Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».