Пономарёв — о матче ЦСКА – «Торпедо»: «Я такой тупой игры уже давно не видел»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался после поражения «армейцев» от «Торпедо».

«Конечно, это поражение стало неожиданным. Я такой тупой игры уже давно не видел. Просто никакая игра! Сплошной сумбур. Сумбур как со стороны игроков, так и со стороны судей», — заявил ПономарёвRusfootball.

По мнению эксперта, пенальти в ворота ЦСКА был назначен ошибочно, потому что в том эпизоде была обычная борьба, сначала там игрок пробил по мячу, а уже потом попал в ногу.

«Торпедо» одержало победу над ЦСКА в рамках матча 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с минимальным счетом 1:0.