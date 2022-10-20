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Пономарёв — о матче ЦСКА – «Торпедо»: «Я такой тупой игры уже давно не видел»

20 Октября 2022 • 16:12 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Торпедо Москва
окончен

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался после поражения «армейцев» от «Торпедо».

«Конечно, это поражение стало неожиданным. Я такой тупой игры уже давно не видел. Просто никакая игра! Сплошной сумбур. Сумбур как со стороны игроков, так и со стороны судей», — заявил ПономарёвRusfootball.

По мнению эксперта, пенальти в ворота ЦСКА был назначен ошибочно, потому что в том эпизоде была обычная борьба, сначала там игрок пробил по мячу, а уже потом попал в ногу.

«Торпедо» одержало победу над ЦСКА в рамках матча 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с минимальным счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Торпедо Москва Владимир Пономарёв
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