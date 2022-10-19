После матча ЦСКА – «Торпедо» произошла стычка

Защитник ЦСКА Барбоза Мойзес и полузащитник «Торпедо» Игорь Смольников повздорили после окончания матча между командами (0:1).

Между игроками состоялся непродолжительный эмоциональный разговор, после чего футболист «чёрно-белых» слегка подтолкнул игрока «красно-синих».

«Торпедо» одержало вторую победу в Фонбет Кубке России благодаря голу Марио Чурича с пенальти на 11-й минуте поединка и теперь уверенно занимает третью позицию в группе. ЦСКА сохранил за собой первую позицию. Также соперниками московских команд являются «Урал» (второе место) и «Сочи» (последнее место).