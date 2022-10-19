Заболотный: «Торпедо» — не наша команда, нам не везет с ними»

Нападающий ЦСКА и сборной России Антон Заболотный прокомментировал поражение своего клуба в матче четвёртого тура группового этапа Фонбет Кубка России против столичного «Торпедо».

«Торпедо» — не наша команда, нам не везет с ними», - цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

На вопрос о причинах провала игрок ответил: «Я вышел на поле».

Московское «Торпедо» забивает «армейцам» уже в двух матчах подряд, ровно столько же раз «автозаводцы» обыгрывают «красно-синих». При этом «чёрно-белые» в официальных играх не пропускают от ЦСКА уже больше месяца. Следующий поединок между командами состоится в грядущем году.