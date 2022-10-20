Талалаев отказал нескольким клубам РПЛ после ухода из «Ахмата»

Бывший нападающий московского «Торпедо», а ныне главный тренер этого клуба Андрей Талалаев рассказал о своей связи с возглавляемой им командой.

«На меня вышло несколько клубов РПЛ — всем отказал. Но «Торпедо» меня вырастило и дало шанс — первые шаги в футболе сделал именно здесь. Это ключевой фактор. Я вернулся домой», - цитирует тренера «Sport24».

Талалаев сказал, что чувство и ощущение, о котором он говорит, тяжело передать каким-либо образом, однако привёл пример, как в «Химках» он и его тренерский штаб пытались удержать Александра Рязанцева и Равиля Нетфуллина от перехода в «Торпедо». Тогда футболисты ответили тренеру: «Викторыч, пойми, мы не за деньгами, а хотим вернуться». По итогу Талалаев не стал мешать их решению, ведь ни за какие средства нельзя приобрести чувство дома.