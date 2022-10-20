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Кубок России

Агент назвал причину отсутствия Карраскаля в составе ЦСКА

20 Октября 2022 • 12:43 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Торпедо Москва
окончен

Футбольный агент Мартин Родригес, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Хорхе Карраскаля, высказался об отсутствии своего клиента в матче Фонбет Кубка России против «Торпедо» (0:1).

«Ничего существенного нет. Это действительно внутренние дела. Просто решение тренера. Я не могу это обсуждать. Хорхе не травмирован. Все в порядке», - передает слова агента Sport24.

24-летний колумбийский полузащитник провел в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 12 поединков. Карраскаль отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Следующий поединок «армейцы» проведут в чемпионате против «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хорхе Карраскаль
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