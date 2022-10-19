Акинфеев пропустит матч с «Торпедо» – известны составы команд

Владимир Федотов и Андрей Талалаев объявили стартовые составы на матч Фонбет Кубка России между столичными ЦСКА и «Торпедо».

ЦСКА: Тороп, Гаич, Щенников, Мухин, Зайнутдинов, Обляков, Зделар, Ушаков, Медина, Чалов, Мендес.

«Торпедо»: Довбня, Ле Таллек, Прошкин, Нетфуллин, Кожемякин, Самсонов, Савич, Чурич, Эркинов, Каймаков, Лаптев.

Напомним, что поединок четвёртого тура Фонбет Кубка России стартует на «ВЭБ Арене» в 20:30 по московскому времени. После трёх встреч ЦСКА набрал стопроцентный показатель по очкам, а «Торпедо» занимает третью строчку с одной победой.

