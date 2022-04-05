Алемани о встрече с агентом Араухо: «Всё прошло позитивно»

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Матеу Алемани прокомментировал встречу с агентом защитника «сине-гранатовых» Рональда Араухо, чей контракт с клубом истекает по окончанию сезона 2022/23.

«Встреча прошла очень позитивно. Чувствуется, что обе стороны были рады. Мы продолжим переговоры в ближайшее время», – цитирует Алемани у себя в социальных сетях Фабрицио Романо.

Источник также добавляет, что «Барселона» отчаянно хочет сохранить уругвайца в своей команде. Ранее интерес в подписании Араухо проявляли такие английские клубы, как «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».