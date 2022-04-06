Кто сказал, что это точно будет «Барселона»? Пять главных претендентов на победу в Лиге Европы

Лига Европы становится престижнее с каждым годом, и всё больше именитых клубов желают заполучить трофей. Представляем топ-5 команд, у которых есть не только желание, но и возможность сделать это уже через каких-то полтора месяца.

Кому следует сосредоточиться на внутреннем чемпионате уже сейчас

11 лет назад «Брага» вынудила футбольный мир поверить в наличие у Португалии четвёртой силы, после того как ей удалось дойти до финала ЛЕ. Сегодня повторение того успеха выглядит маловероятным, уж слишком возрос с тех пор престиж турнира. Достаточно сказать, что на предыдущей стадии не смог удержаться здесь «Порту», который в домашнем первенстве опережает «Брагу» на 24 очка. К тому же команда Карлуша Карвальяла едва не покинула ЛЕ ещё месяц назад, лишь в дополнительное время ответного матча дожав скромный молдавский «Шериф».

«Вест-Хэм» выглядит командой, которой по силам замахнуться на многое. «Молотобойцы» уверенно выиграли свою группу, а в предыдущем раунде оставили за бортом главного корифея ЛЕ «Севилью». И всё же по-прежнему успешные на обоих фронтах подопечные Дэвида Мойеса, скорее всего, в ближайшее время больше сосредоточатся на том, чтобы удержаться на непривычно высоком для себя месте в АПЛ.

Что касается «Айнтрахта», то команда из Франкфурта скромна даже по меркам Бундеслиги. Победа над «Бетисом» уже большое достижение, и предстоящее противостояние с прекрасной «Барселоной» Хави – вознаграждение за этот успех. Вознаграждение, а заодно и последние два матча немецкого клуба в турнире.

5-е место – «Лион» (Франция)

По играм «Лиона» на международной арене сложно предположить, что клуб испытывает такие затруднения у себя во Франции. Как бы то ни было, 1 апреля дружина Петера Боса встретила на 10-й строчке турнирной таблицы. Перспективы побороться даже просто за зону еврокубков туманные. О попадании в Лигу чемпионов через национальное первенство и вовсе стоит забыть уже сейчас.

Что касается положения дел в текущей Лиге Европы – судьба не щадит французов, предлагая им очень сложную сетку на пути к престижному трофею. Будто ей, злодейке, показалось мало для «Лиона» будущего чемпиона Португалии («Порту») на стадии 1/8! Теперь перед командой маячит перспектива встречи с крепким «Вест-Хэмом» и возродившейся «Барсой». Почему шансы «Лиона» в этой статье расцениваются выше, чем у англичан? Ответ прост: несопоставимый еврокубковый опыт. «Вест Хэм» даже для Лиги Европы относительно новое имя. Последние два визита в этот турнир закончились для лондонцев позорным вылетом в квалификации. А «Лион» – клуб, который ещё долго будет ассоциироваться не просто с еврокубками, а с Лигой чемпионов. И отсутствие реальной мотивации в домашнем чемпионате в ЛЕ ему пойдёт только на пользу.

4-е место – «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия)

Даже несмотря на то, что «джерс» не удалось составить конкуренцию «Лиону» на групповой стадии турнира, их диспозиция накануне четвертьфиналов выглядит предпочтительнее, чем у французов. Всё дело в пресловутой сетке плей-офф. А она с самого старта раунда плей-офф благоволит команде, построенной по лекалам Юргена Клоппа его умелым учеником Джеррардом. Сначала жребий подарил шотландскому гранду обезличенную и бесхребетную после потери Холланда «Боруссию», а затем и скромных по меркам 1/8 сербов.

И пусть Стиви Джи уже пытается строить ещё один «мини-Ливерпуль» в Бирмингеме, его «багажом» сейчас в Глазго умело распоряжается недавно вступивший на пост главного тренера «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст. В четвертьфинале команде досталась скромная «Брага», с которой глазгианцы уже встречались два года назад на весенней стадии ЛЕ. И тогда шотландцы одержали победу в обоих матчах (1:0, 3:2). Если «Рейнджерс» сумеет повторить свой успех, то в полуфинале его ждёт победитель пары «Лейпциг» – «Аталанта». Немцы или итальянцы будут большими фаворитами, но ни один из этих новоиспечённых топ-клубов не выглядит непроходимым для «Рейнджерс», пока те проводят свои домашние матчи на легендарном стадионе «Айброкс».

3-е место – «РБ Лейпциг» (Германия)

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Многие пророчили клубу сложные времена после ухода Юлиана Нагельсмана. Но старт сезона 2021/22 превзошёл все самые тревожные ожидания. Тренерские шаблоны американского специалиста Джесси Марша, с которыми тот произвёл фурор в Австрии, в «Лейпциге» совсем не прижились. До авантюрного смелый футбол привёл к непоправимым последствиям: «быки» прочно застряли в середине турнирной таблицы Бундеслиги, а в ЛЧ их судьба была предрешена уже после 2-го тура, когда они дома уступили «Брюгге».

В новый год с новым тренером – именно так решило руководство «Лейпцига», и в декабре коллективу был представлен его новый наставник Доменико Тедеско. Экс-тренер московского «Спартака» стартовал с одного набранного очка в двух матчах, но очень скоро его свежие идеи начали приносить плоды. Неудивительно, ведь когда-то Тедеско учился на одном курсе с тем же Нагельсманом, и это соседство не помешало Доменико на итоговом экзамене получить самый высокий балл.

Немец с итальянскими корнями прекрасно справляется со своей работой и как практик. В 2022-м его «Лейпциг» потерпел лишь одно поражение в 14 матчах, клуб вернулся в зону ЛЧ и после победы над «Сосьедадом» укрепил свои позиции в числе фаворитов текущего розыгрыша Лиги Европы. К противостоянию с «Аталантой» ведомые молодым Кристофером Нкунку «быки» подходят даже чересчур свежими. Из-за отстранения УЕФА «Спартака» – потенциального соперника «Лейпцига» по 1/8 финала – немцы практически лишились игровой практики в марте. За последние 25 дней парни Тедеско провели всего лишь два официальных матча.

2-е место – «Аталанта» (Бергамо, Италия)

Как и в случае с «Лионом», «Аталанта» – ещё одна команда, для которой выступление в ЛЕ является настоящей отдушиной на фоне регулярных неудач в национальном первенстве. Бергамаски остались последним итальянским представителем в Европе, однако за это им, похоже, пришлось заплатить слишком высокую цену. Клуб переживает один из самых сложных периодов за время работы Гасперини. Не так давно «Аталанта» выдала в Серии А неудачный 8-матчевый отрезок, во время которого смогла одержать лишь одну победу, и за девять туров до финиша шансы команды на попадание в заветную четвёрку выглядят скорее теоретическими.

А ещё чуть раньше «Аталанта» бесславно вылетела из не самой сложной группы ЛЧ, едва не пропустив вперёд даже швейцарский «Янг Бойз». Но питомцы Гасперини всё ещё слишком голодны, чтобы брезговать успехами во втором по значимости еврокубке. Легко разобравшись с греческим «Олимпиакосом», они уверенно прошли по сумме двух встреч пусть и обескровленный потерей двух ключевых игроков «Байер». К слову, лазарет самих бергамасков тоже никогда не считался самым безлюдным местом на Земле. Чего стоит потеря из-за травмы колена лучшего бомбардира Дувана Сапаты. Не поможет своим партнёрам в ЛЕ и один из старожилов «Аталанты» Йосип Иличич, которого снова преследуют психологические проблемы.

Но есть и хорошие новости. К противостоянию с «Лейпцигом» в прекрасной форме подходит Руслан Малиновский, а потеря хорвата Иличича вдруг стала не такой актуальной после резкого прогресса опорника из Нидерландов Тёна Копмейнерса, внезапно ставшего (каким уже по счёту?) конкурентом Алексея Миранчука за место в основе. Вдобавок, судя по противостоянию с «Байером», похоже, что высокий прессинг немецких клубов не является неразрешимой задачей для «Аталанты». Поэтому её болельщики могут с умеренным оптимизмом смотреть в самое ближайшее будущее.

1-е место – «Барселона» (Испания)

Свои последние 3 мяча от «Баварии» в нынешней Лиге чемпионов «сине-гранатовые» получали уже при новом тренере. И в тот момент казалось, что чудесного преображения даже от «Барселоны» Хави ожидать в ближайшее время не стоит. А многие поклонники «Барсы» тогда пожалели, что их любимцам не удалось вылететь из еврокубков «полностью» – выступление во втором по значимости международном турнире они восприняли как унижение. Ведь подобного еврокубкового «понижения в классе» не случалось с великой «Барсой» почти 20 лет!

С той поры прошло каких-то три месяца, но от жалкой «Барселоны», забивающей 2 мяча за всю групповую стадию ЛЧ, не осталось и следа. Хави не только вернул команде фирменный стиль, но и в считанные сроки вновь сделал её лидером чемпионата Испании… К сожалению, пока только по игре – уж слишком много было потеряно на старте при Кумане. Однако на отрезке сезона при новом наставнике «Барса» является лучшей командой Примеры по очень многим основным и продвинутым метрикам. И недавняя победа 4:0 над заклятыми «сливочными» – будто наглядная демонстрация всего этого преображения в пересчёте на 90 минут!

Успешная работа каталонцев в зимнее трансферное окно позволяет уверенно чувствовать себя в игре на нескольких фронтах. Пьер-Эмерик Обамеянг и Адама Траоре в «Барсе» уже сейчас красуются статистикой, которую в своих предыдущих клубах собирали годами. С возвращением уверенности изменилось и настроение: теперь ЛЕ для команды отнюдь не наказание, а шанс пополнить свою богатую коллекцию трофеев ещё одним, достаточно престижным. К тому же жребий ЛЕ словно настаивает на том, чтобы такой редкий, почётный гость чувствовал себя здесь максимально комфортно и задержался до самого главного банкета.

Игорь КАСИМОВ