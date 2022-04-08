Защитник «Лейпцига» Лаймер прокомментировал ничью с «Аталантой»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Конрад Лаймер прокомментировал ничейный результат в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Аталантой» (1:1).

«У нас были шансы на победу, но в некоторых моментах нам не хватило концентрации. Каждый игрок команды проявил самоотдачу. Теперь нужно отдохнуть перед ответной встречей», — приводит слова Лаймера официальный сайт УЕФА.

Ответный матч этого противостояния состоится 14 апреля. Начало запланировано на 19:45 по московскому времени.

Напомним, победитель этой пары в полуфинале турнира встретится с победителем пары «Брага» — «Глазго Рейнджерс».