Форсберг: Класс «Лейпцига» достаточно высок, чтобы пройти «Аталанту»

Шведский полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг высказался после первого четвертьфинального матча Лиги Европы с «Аталантой».

Форсберг сказал, что это был сумасшедший поединок, в котором обе команды могли победить, но ничью можно назвать вполне справедливым результатом. Швед отметил, что класс футболистов «Лейпцига» достаточно высок, чтобы одержать победу в ответном матче в Бергамо и пройти «Аталанту».

Напомним, что в первом матче между «Лейпцигом» и «Аталантой» была зафиксирована ничья со счётом 1:1.