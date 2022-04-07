Тедеско не смог переиграть «Аталанту» Алексея Миранчука в Лиге Европы

Сегодня, 7 апреля, состоялся первый матч 1/4 Лига Европы между немецким «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско и итальянской «Аталантой» Джан Пьеро Гасперини (1:1).

Луис Муриэль открыл счёт в матче после передачи Давиде Дзаппакосты, паритет на табло мог восстановить Андре Силва, но не смог реализовать на 58-й минуте пенальти. Впрочем, минутой позже Анхелиньо навесил с левого края, а Дзаппакоста в борьбе с Орбаном срезал мяч в собственные ворота.

Алексей Миранчук вышел на поле 68-й минуте, заменив травмированного Ремо Фройлер.

Ответная игра состоится в Италии 14 апреля. Матч «Аталанта» – «РБ Лейпциг» начнётся в 19:45.