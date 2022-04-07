Тедеско не смог переиграть «Аталанту» Алексея Миранчука в Лиге Европы

Сегодня, 7 апреля, состоялся первый матч 1/4 Лига Европы между немецким «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско и итальянской «Аталантой» Джан Пьеро Гасперини (1:1).
Луис Муриэль открыл счёт в матче после передачи Давиде Дзаппакосты, паритет на табло мог восстановить Андре Силва, но не смог реализовать на 58-й минуте пенальти. Впрочем, минутой позже Анхелиньо навесил с левого края, а Дзаппакоста в борьбе с Орбаном срезал мяч в собственные ворота.
Алексей Миранчук вышел на поле 68-й минуте, заменив травмированного Ремо Фройлер.
Ответная игра состоится в Италии 14 апреля. Матч «Аталанта» – «РБ Лейпциг» начнётся в 19:45.
Протокол игры
|17'Муриэль Луис (0:1)
|(1:1) Дзаппакоста Давиде58'
Гулачи Петер•Клостерманн Лукас•Орбан Вилли•Гвардиол Йошко 51' 73' (Собослаи Доминик ( 73') •Хенрихс Бенджамин 87' (Новоа Уго ( 87') •Лаймер Конрад•Кампль Кевин•Анхелиньо Хосе•Ольмо Дани 73' (Хальстенберг Марсель ( 73' ) • 85'Нкунку Кристофер 87' (Мукиэле Норди ( 87') •Андре Силва 62' (Форсберг Эмиль ( 62')
Муссо Хуан•Де Рон Мартен•Демирал Мерих•Паломино Хосе • 3'Хатебур Ханс•Коопмейнерс Теун•Фройлер Ремо 68' (Миранчук Алексей ( 68') •Дзаппакоста Давиде 89' (Пеццелла Джузеппе ( 89') •Пессина Маттео 61' (Сапата Дуван ( 61') •Пашалич Марио 61' (Бога Жереми ( 61') •Муриэль Луис 61' (Скальвини Джорджио ( 61')
07 апреля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).