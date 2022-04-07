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Лига Европы

Тедеско не смог переиграть «Аталанту» Алексея Миранчука в Лиге Европы

07 Апреля 2022 • 21:37 Комментировать (1)
РБ Лейпциг
1:1
Аталанта
окончен

Сегодня, 7 апреля, состоялся первый матч 1/4 Лига Европы между немецким «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско и итальянской «Аталантой» Джан Пьеро Гасперини (1:1).

Луис Муриэль открыл счёт в матче после передачи Давиде Дзаппакосты, паритет на табло мог восстановить Андре Силва, но не смог реализовать на 58-й минуте пенальти. Впрочем, минутой позже Анхелиньо навесил с левого края, а Дзаппакоста в борьбе с Орбаном срезал мяч в собственные ворота.

Алексей Миранчук вышел на поле 68-й минуте, заменив травмированного Ремо Фройлер.

Ответная игра состоится в Италии 14 апреля. Матч «Аталанта» – «РБ Лейпциг» начнётся в 19:45.

Протокол игры  
РБ Лейпциг 1:1Аталанта
  17'Муриэль Луис (0:1)
(1:1) Дзаппакоста Давиде58'   
Гулачи ПетерКлостерманн ЛукасОрбан ВиллиГвардиол Йошко   51'  73' (Собослаи Доминик (  73') Хенрихс Бенджамин  87' (Новоа Уго (  87') Лаймер КонрадКампль КевинАнхелиньо ХосеОльмо Дани  73' (Хальстенберг Марсель (  73'   85') Нкунку Кристофер  87' (Мукиэле Норди (  87') Андре Силва  62' (Форсберг Эмиль (  62')
Запасные: Мартинес ХосепРэбигер СидниЧаунер ФилиппСимакан Мохамед
Муссо ХуанДе Рон МартенДемирал МерихПаломино Хосе   3'Хатебур ХансКоопмейнерс ТеунФройлер Ремо  68' (Миранчук Алексей (  68') Дзаппакоста Давиде  89' (Пеццелла Джузеппе (  89') Пессина Маттео  61' (Сапата Дуван (  61') Пашалич Марио  61' (Бога Жереми (  61') Муриэль Луис  61' (Скальвини Джорджио (  61')
Запасные: Спортьелло МаркоЧиттадини ДжорджоИличич ЙосипМалиновский РусланМихэйлэ ВалентинРосси Франческо
07 апреля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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окончен РБ Лейпциг 1:1 Аталанта
07.04  22:00 Брага ... Глазго Рейнджерс 2.70 3.40 2.70
07.04  22:00 Вест Хэм ... Лион 1.99 3.55 3.90
07.04  22:00 Айнтрахт Фр ... Барселона 3.50 3.70 2.05
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Сегодня, 07 Апреля
21:22 · Италия. Серия А
Миранчук вышел на замену в матче против «Лейпцига»
21:01 · Англия. Премьер-лига
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21:00 · Лига Европы
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