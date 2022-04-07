Де Рон: «Мы были лучше «Лейпцига»

Полузащитник итальянской «Аталанты» Мартен де Рон считает, что его команда заслуживала увезти победу из Германии.

Матч 1/4 финала Лиги Европы между немецким «РБ Лейпцигом» и «Аталантой» завершился ничейным исходом – 1:1.

«Есть доля сожаления, так как мы упустили победу. Мы играли лучше и создали больше голевых моментов. В конце концов, мы удовлетворены тем, что добыли ничью, но всё же мы должны были победить, – заявил голландец в интервью Sky Sport.

Ответная встреча пройдёт 14-го апреля в Италии.