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Де Рон: «Мы были лучше «Лейпцига»

07 Апреля 2022 • 22:32 Комментировать
РБ Лейпциг
1:1
Аталанта
окончен

Полузащитник итальянской «Аталанты» Мартен де Рон считает, что его команда заслуживала увезти победу из Германии.

Матч 1/4 финала Лиги Европы между немецким «РБ Лейпцигом» и «Аталантой» завершился ничейным исходом – 1:1.

«Есть доля сожаления, так как мы упустили победу. Мы играли лучше и создали больше голевых моментов. В конце концов, мы удовлетворены тем, что добыли ничью, но всё же мы должны были победить, – заявил голландец в интервью Sky Sport.

Ответная встреча пройдёт 14-го апреля в Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта РБ Лейпциг Мартен де Рон
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окончен РБ Лейпциг 1:1 Аталанта
Идет 55 минута Брага 1:0 Глазго Рейнджерс 2.70 3.40 2.70
Идет 51 минута Вест Хэм 0:0 Лион 1.99 3.55 3.90
Идет 58 минута Айнтрахт Фр 1:0 Барселона 3.50 3.70 2.05
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