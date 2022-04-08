Голкипер «Лейпцига»: Мы показали, что умеем отыгрываться

Венгерский голкипер «Лейпцига» Петер Гулачи поделился с журналистами своим мнением по поводу первого четвертьфинального поединка Лиги Европы с «Аталантой».

Гулачи сказал, что во второй половине футболистам «Лейпцига» не очень везло, но «быки» всё равно показали достойную игру в матче с сильным соперником. Вратарь отметил, что немецкая команда показала, что у неё есть характер и она умеет отыгрываться.

Напомним, что «Лейпциг» в первом матче сыграл вничью с «Аталантой» со счётом 1:1. Ответная встреча состоится 14 апреля в Бергамо.