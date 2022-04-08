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Лига Европы

Защитник «Лейпцига»: Теперь мы знаем, насколько «Аталанта» сильна

08 Апреля 2022 • 10:18 Комментировать
РБ Лейпциг
1:1
Аталанта
окончен

Защитник «Лейпцига» Вилли Орбан высказался после первого четвертьфинального матча Лиги Европы с «Аталантой».

Орбан сказал, что «быки» довольны итоговым результатом, хотя у «Лейпцига» было несколько прекрасных моментов для того, чтобы всё же вырвать победу. Вилли отметил, что теперь немецкой команде нужно проанализировать эту игру, ведь теперь «быки» знают, насколько «Аталанта» сильна.

Напомним, что в первом матче между «Лейпцигом» и «Аталантой» была зафиксирована ничья со счётом 1:1. Ответная встреча состоится 14 апреля в Бергамо.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Лига Европы РБ Лейпциг Вилли Орбан
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