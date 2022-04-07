Муриэль – о ничьей с «Лейпцигом»: «Приемлемый результат, победить могли обе команды»

Нападающий итальянской «Аталанты» Луис Муриэль поделился мнением о матче против «РБ Лейпцига».

Встреча, прошедшая в рамках четвертьфинала Лиги Европы в Германии, завершилась ничьей (1:1). Муриэль стал автором единственного гола гостей.

«Мой гол очень хорош, я доволен, но мне было бы радостнее, если бы это принесло нам победу, – рассказал колумбиец в послематчевом интервью DAZN. – Однако ничья – приемлемый результат. Шансы на победу были и у нас, и у них.

«Лейпциг» – сильная команда. Мы должны поддерживать высокий уровень и сохранять упор на атаку, которая является нашей сильной стороной. У нас есть все шансы выйти победителями», – заключил 30-летний форвард.