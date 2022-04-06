Тедеско назвал итальянских тренеров, которые его вдохновляют

Бывший тренер московского «Спартака», а ныне наставник «Лейпцига» Доминик Тедеско назвал итальянских специалистов, которые вдохновили его выбрать свою профессию.

«Я переехал в Германию в двухлетнем возрасте. Футбол помог мне адаптироваться. Я играл каждый день после школы. Я восхищался Баджо, Дель Пьеро и Тотти. Я вырос на итальянском футболе. Больше всего меня вдохновляют Липпи, Капелло, Анчелотти, Капелло и Конте», – заявил Тедеско на пресс-конференции в преддверии четвертьфинального матча Лиги Европы с «Аталантой».

Напомним, что Тедеско возглавил «Лейпциг» осенью 2021 года. Сейчас команда идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Бундеслиги.