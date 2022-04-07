Защитник «Лейпцига» – о шансах против «Аталанты»: «50 на 50»

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Вилли Орбан поделился своим мнением о первом матче 1/4 финала Лиги Европы против итальянской «Аталанты» (1:1).

«Мы удовлетворены результатом, но у нас было много возможностей. Шансы на проход? Как и прежде – 50 на 50. У нас есть шансы успешно выступить в Бергамо, но теперь мы увидели, насколько силён соперник.

Мы хорошо проанализировали «Аталанту». Мы знали, что нас ждёт напряжённый матч, что они высоко прессингуют, и сегодня мы это увидели. Это действительно был очень напряжённый и интересный матч, особенно во втором тайме», – сказал 29-летний венгр в послематчевом интервью.