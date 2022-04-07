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Тренер «Аталанты»: «Сожалеем об упущенной победе»

07 Апреля 2022 • 23:16 Комментировать
РБ Лейпциг
1:1
Аталанта
окончен

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о прошедшей гостевой игре против «РБ Лейпцига» в рамках 1/4 финала Лиги Европы (1:1).

«Есть некоторые сожаления, но в таких играх случаются и поражения, и победы. В целом мы атаковали опаснее. Было ощущение, что мы можем добиться выигрыша. Однако 1:1 перед ответным матчем – хороший результат. Мы ещё скажем своё слово», – заявил итальянский специалист в интервью Sky Sport Italia.

Гасперини также высказался о возвращении после травмы нападающего Дувана Сапаты и голе Луиса Муриэля: «Главное, что Дуван здоров. Он проделал большую работу, его присутствие позволяет нам играть иначе. Муриэль забил невероятный, фантастический гол».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Луис Муриэль Дуван Сапата РБ Лейпциг
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окончен РБ Лейпциг 1:1 Аталанта
Идет 63 минута Брага 1:0 Глазго Рейнджерс 2.70 3.40 2.70
Идет 59 минута Вест Хэм 1:0 Лион 1.99 3.55 3.90
Идет 66 минута Айнтрахт Фр 1:1 Барселона 3.50 3.70 2.05
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