Тренер «Аталанты»: «Сожалеем об упущенной победе»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о прошедшей гостевой игре против «РБ Лейпцига» в рамках 1/4 финала Лиги Европы (1:1).

«Есть некоторые сожаления, но в таких играх случаются и поражения, и победы. В целом мы атаковали опаснее. Было ощущение, что мы можем добиться выигрыша. Однако 1:1 перед ответным матчем – хороший результат. Мы ещё скажем своё слово», – заявил итальянский специалист в интервью Sky Sport Italia.

Гасперини также высказался о возвращении после травмы нападающего Дувана Сапаты и голе Луиса Муриэля: «Главное, что Дуван здоров. Он проделал большую работу, его присутствие позволяет нам играть иначе. Муриэль забил невероятный, фантастический гол».