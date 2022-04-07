Тедеско: «В конечном счете, ничья — правильный результат».

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал итог первой четвертьфинальной встречи Лиги Европы против «Аталанты», который закончился со счетом 1:1.

«В конечном счете, ничья — правильный результат, обе команды старались забить второй гол. «Аталанта» работает сильнее, чем любая другая команда в Серии А, они сильны физически и в единоборствах», - сказал Тедеско.

Тедеско добавил, что не считает ничью в домашнем матче проблемой.

«Мы не думаем, что это проблема, если мы сможем достичь наших целей, сыграв вничью дома и выиграв на выезде, меня это устроит. Сегодня была сбалансированная встреча, и «Аталанта» очень хорошо нас прессинговала», - добавил он.

Ответный матч состоится в Бергамо в следующий четверг, 14 апреля.