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Лига Европы

Тедеско считает «Аталанту» очень сильным соперником

19 Марта 2022 • 11:58 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Аталанта
07.04 19:45

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы, в результате которой немецкому клубу досталась «Аталанта».

Специалист считает итальянскую команду очень сильным соперником, который хорошо играет как с мячом, так и без него, сообщает Sportbuzzer.  

Первый матч четвертьфинала состоится 7 апреля в Германии, а ответный — 14 апреля в Бергамо.

Напомним, в 1/8 финала «Лейпциг» должен был встреться с московским «Спартаком». Однако немецкая команда автоматически вышла в следующий этап турнира после исключения российских клубов из всех международных соревнований.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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РБ ЛЕЙПЦИГ АТАЛАНТА
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