Тедеско считает «Аталанту» очень сильным соперником

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы, в результате которой немецкому клубу досталась «Аталанта».

Специалист считает итальянскую команду очень сильным соперником, который хорошо играет как с мячом, так и без него, сообщает Sportbuzzer.

Первый матч четвертьфинала состоится 7 апреля в Германии, а ответный — 14 апреля в Бергамо.

Напомним, в 1/8 финала «Лейпциг» должен был встреться с московским «Спартаком». Однако немецкая команда автоматически вышла в следующий этап турнира после исключения российских клубов из всех международных соревнований.