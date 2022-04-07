Миранчук вышел на замену в матче против «Лейпцига»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук на 67 минуте матча Лиги Европы против «Лейпцига» вышел на замену при счете 1:1. Матч проходит в Лейпциге.

Первый тайм закончился со счетом 1:о в пользу итальянского клуба, гол с подачи Давиде Дзаппакоста забил Луис Муриэль. Однако, в начале второго тайма Вили Орбан с паса Анхелиньо сравнял счет.

В этом сезон в составе «Аталанты» Миранчук провел два матча в Лиге чемпионов, в которых отличился результативной передачей. В Лиге Европы это его второе появление на поле.