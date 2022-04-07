Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук вышел на замену в матче против «Лейпцига»

07 Апреля 2022 • 21:22 Комментировать
РБ Лейпциг
1:1
Аталанта
2-й тайм

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук на 67 минуте матча Лиги Европы против «Лейпцига» вышел на замену при счете 1:1. Матч проходит в Лейпциге.

Первый тайм закончился со счетом 1:о в пользу итальянского клуба, гол с подачи Давиде Дзаппакоста забил Луис Муриэль. Однако, в начале второго тайма Вили Орбан с паса Анхелиньо сравнял счет.

В этом сезон в составе «Аталанты» Миранчук провел два матча в Лиге чемпионов, в которых отличился результативной передачей. В Лиге Европы это его второе появление на поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук РБ Лейпциг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ АТАЛАНТА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Апреля
21:22 · Италия. Серия А
Миранчук вышел на замену в матче против «Лейпцига»
20:51 · Италия. Серия А
«Интер» и де Врей обсудят новый контракт
20:32 · Англия. Премьер-лига
Манчини подозревают в нелегальном доходе
20:01 · Италия. Серия А
«Интер» готов арендовать Лукаку
19:49 · Италия. Серия А
Аллегри объяснил, почему в «Ювентусе» так мало молодых игроков
19:21 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» следит за ситуацией с Бремером
18:14 · Италия. Серия А
«Милан», «Интер» и «Реал» конкурируют за полузащитника «Ривер Плейт»
14:58 · Италия. Серия А
«Милан» определился с трансферными целями на лето
14:53 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Тоттенхэм» готовы сразиться за Шкриньяра
13:36 · Италия. Серия А
«Милан» хочет выкупить Мессиаса
13:34 · Италия. Серия А
Кварацхелия согласился перейти в «Наполи»
11:57 · Италия. Серия А
«Лацио» хочет заполучить полузащитника «Интера»
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может подписать защитника сборной Италии
10:22 · Италия. Серия А
«Ювентус» готовит предложение форварду «Сассуоло»
09:55 · Италия. Серия А
Осимхен может пропустить следующий матч «Наполи» в Серии А
Все новости
Рекомендуем