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Лига Европы

Тедеско: «Аталанта» очень сильна на выезде

07 Апреля 2022 • 10:16 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Аталанта
Через 9 ч. 13 мин.

Рулевой «Лейпцига» Доменико Тедеско поделился с журналистами ожиданиями от первого четвертьфинального поединка Лиги Европы с «Аталантой».

Доменико сказал, что «Аталанта» очень сильна на выезде, так что футболистам «Лейпцига» нельзя будет терять концентрацию. Тедеско отметил, что бергамаски, наверняка, будут играть в очень агрессивной манере, так что легко «быкам» сегодня точно не будет. Тренер «Лейпцига» добавил, что его подопечным придётся проявить терпение для того, чтобы добиться успеха.

Напомним, что первый матч между «Лейпцигом» и «Аталантой» состоится сегодня в 19.45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Лига Европы РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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РБ ЛЕЙПЦИГ АТАЛАНТА
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07.04  19:45 РБ Лейпциг ... Аталанта 2.17 3.70 3.25
07.04  22:00 Брага ... Глазго Рейнджерс 2.70 3.40 2.70
07.04  22:00 Вест Хэм ... Лион 1.99 3.55 3.90
07.04  22:00 Айнтрахт Фр ... Барселона 3.50 3.70 2.05
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