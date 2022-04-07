Тедеско: «Аталанта» очень сильна на выезде

Рулевой «Лейпцига» Доменико Тедеско поделился с журналистами ожиданиями от первого четвертьфинального поединка Лиги Европы с «Аталантой».

Доменико сказал, что «Аталанта» очень сильна на выезде, так что футболистам «Лейпцига» нельзя будет терять концентрацию. Тедеско отметил, что бергамаски, наверняка, будут играть в очень агрессивной манере, так что легко «быкам» сегодня точно не будет. Тренер «Лейпцига» добавил, что его подопечным придётся проявить терпение для того, чтобы добиться успеха.

Напомним, что первый матч между «Лейпцигом» и «Аталантой» состоится сегодня в 19.45 по московскому времени.