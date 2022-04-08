У «Айнтрахта» рекордная беспроигрышная серия против испанских команд

Франкфуртский «Айнтрахт» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1) в рамках 1/4 финала Лиги Европы, продлив серию без поражений в матчах против соперников из Испании.

Текущая беспроигрышная серия «Айнтрахта» в противостояниях с испанскими командами в турнирах под эгидой УЕФА насчитывает восемь матчей кряду – это самая продолжительная серия без поражений для немецких коллективов против оппонентов из Испании в еврокубках, сообщает Opta.

Ответная встреча «Айнтрахта» с «Барселоной» состоится 14-го апреля на «Камп Ноу».