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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» надеются, что травма Пике несерьезна

07 Апреля 2022 • 23:21 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Барселона
окончен

«Барселона» потеряла Херарда Пике из-за травмы в первом тайме четвертьфинала Лиги Европы в матче против франкфуртского «Айнтрахта».

35-летний футболист начал игру вместе с Эриком Гарсией в центре защиты, но уже в середине первого тайма попросил замену. Пока не ясно, с какой проблемой столкнулся Пике, но первые сообщения утверждают, что защитник получил травму приводящей мышцы.

Перед перерывом на игры сборных главный тренер «Барселоны» Хави признал, что Пике играл с небольшими повреждениями, но неясно, ушел ли он из-за этой проблемы или это новая травма.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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