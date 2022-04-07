В «Барселоне» надеются, что травма Пике несерьезна

«Барселона» потеряла Херарда Пике из-за травмы в первом тайме четвертьфинала Лиги Европы в матче против франкфуртского «Айнтрахта».

35-летний футболист начал игру вместе с Эриком Гарсией в центре защиты, но уже в середине первого тайма попросил замену. Пока не ясно, с какой проблемой столкнулся Пике, но первые сообщения утверждают, что защитник получил травму приводящей мышцы.

Перед перерывом на игры сборных главный тренер «Барселоны» Хави признал, что Пике играл с небольшими повреждениями, но неясно, ушел ли он из-за этой проблемы или это новая травма.