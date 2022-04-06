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Хави о том, что Араухо продлит контракт: «Это правильное решение»

06 Апреля 2022 • 19:45 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Барселона
4.70 4.15 1.67
07.04 22:00
Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал решение своего защитника Рональда Араухо продлить контракт с клубом, который ранее истекал по окончанию сезона 2022/23.
 
«Он принял правильное решение. Он счастливо остаться в «Барселоне» со своей семьёй. Всегда радостно иметь в своём составе таких футболистов, как Рональд», – сказал Хави на пресс-конференции в преддверии четвертьфинала Лиги Европы против франкфуртского «Айнтрахта».
 
Напомним, что новый контракт Араухо с «Барселоной» будет действовать до 2026 года. Отступные за уругвайца составят 1 миллиард евро. Такая же сумма прописана в новом соглашении Педри и Ансу Фати.
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Рональд Араухо
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АЙНТРАХТ ФР БАРСЕЛОНА
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