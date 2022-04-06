Хави о том, что Араухо продлит контракт: «Это правильное решение»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал решение своего защитника Рональда Араухо продлить контракт с клубом, который ранее истекал по окончанию сезона 2022/23.

«Он принял правильное решение. Он счастливо остаться в «Барселоне» со своей семьёй. Всегда радостно иметь в своём составе таких футболистов, как Рональд», – сказал Хави на пресс-конференции в преддверии четвертьфинала Лиги Европы против франкфуртского «Айнтрахта».

Напомним, что новый контракт Араухо с «Барселоной» будет действовать до 2026 года. Отступные за уругвайца составят 1 миллиард евро. Такая же сумма прописана в новом соглашении Педри и Ансу Фати.