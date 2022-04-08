Хави: «Во Франкфурте было сложное поле для игры, это мешало нам»

Главный тренер «Барселоны» раскритиковал состояние газона на поле во Франкфурте.

«Это сложное поле для игры. Трава была не в лучшем состоянии, и это мешало нам. Думаю, в ответном матче поле будет лучше. Сегодня мяч плохо двигался. Это другая реальность, и это стоило нам замедления игры. Приходилось делать больше касаний», - сказал главный тренер «Барселоны».

В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы каталонский клуб сыграл вничью с франкфуртским «Айнтрахтом» со счетом 1:1. Ответная игра пройдет через неделю в Барселоне.