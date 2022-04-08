Полузащитник «Айнтрахта»: Нам нужно было забивать больше, особенно в первом тайме

Полузащитник «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем рассказал журналистам о том, что думает по поводу первого четвертьфинального поединка в Лиге Европы с «Барселоной».

Линдстрем сказал, что на своём поле футболисты «Айнтрахта» отыграли хорошо, но на «Камп Ноу» всё будет гораздо сложнее. Йеспер отметил, что немецкой команде нужно было забивать больше, особенно в первом тайме, и тогда всё было бы гораздо проще.

Напомним, что в первом матче «Айнтрахт» и каталонцы не выявили сильнейшего. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.